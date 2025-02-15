Болючі розміни? Чого чекати від Трампа — Клімкін пояснює
- Чому Трамп хоче, щоб Європа відповідала за Україну;
- Як британці взяли контроль над Рамштайном;
- Чи продовжить Трамп політику Байдена;
- Чи можливий обмін Курської області на українські території;
- Що робить Ілон Маск в Європі;
- Як Україні адаптуватись до нової реальності.
Це теми нового випуску формату "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net, де ексміністр закордонних справ Павло Клімкін просто і доступно аналізує актуальні події навколо України та у світі.
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