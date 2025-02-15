Чому Трамп хоче, щоб Європа відповідала за Україну;

Як британці взяли контроль над Рамштайном;

Чи продовжить Трамп політику Байдена;

Чи можливий обмін Курської області на українські території;

Що робить Ілон Маск в Європі;

Як Україні адаптуватись до нової реальності.

Це теми нового випуску формату "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net, де ексміністр закордонних справ Павло Клімкін просто і доступно аналізує актуальні події навколо України та у світі.

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