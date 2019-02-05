Муженко, судьи, другие чиновники присвоили служебное жилье: видео

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Журналисты выяснили, что часть квартир из 2500 единиц по всему Киеву уже перешла в частную собственность чиновников и даже экс-чиновников

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Топ-чиновники массово приватизируют служебные квартиры в дорогих киевских ЖК: среди таких - начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, судья-племянник нардепа Сергея Кивалова Сергей Могил и многие другие. Сюжет-расследование опубликован в сети на сайте Вihus.info.

Журналисты подсчитали, что в Киеве за последние четыре года было на учете около 2500 служебных квартир. Часть из них за это время перешла в частную собственность, в том числе элитные апартаменты в самых дорогих столичных комплексах, а некоторые и вовсе перепродали после приватизации.

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Судья Конституционного суда Александр Касминин в 2013 году получил в пользование служебную квартиру в одном из самых дорогих ЖК "Панорама на Печерске", а в мае 2014-го приватизировал ее. Сейчас стоимость этих апартаментов - около 5 млн грн.

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В этом же жилом комплексе служебные квартиры сначала получили, а потом приватизировали Муженко и экс-судья Тамара Грищенко.

НГШ получил жилье в 2013 году, а в мае 2015-го его приватизировала жена Муженко Наталья. Грищенко приватизировала служебную квартиру даже через два года после отставки с должности судьи.

Также приватизировал служебную квартиру в дорогом ЖК на бульваре Дружбы народов и экс-судья Высшего хозсуда Сергей Могил, который сейчас пытается через конкурс попасть в Верховный суд. Приватизированную квартиру его семья уже продала и приобрела большие апартаменты на бульваре Леси Украинки.

В ЖК на том же бульваре служебное жилье приватизировали экс-коллеги Могила по суду - Галина Прокопанич и Михаил Запорощенко. Первая не пользуется им, проживая в Гореничах под Киевом, второй также не живет в приватизированной квартире, которая записана на его сына. Сам он был некоторое время в Москве, затем в оккупированном Крыму, хотя освободили от должности его лишь в 2017-м.

Замглавы следственного управления полиции Киева Эдуард Соловьев приватизировал квартиру в ЖК "Хрустальные источники" рядом с парком "Феофания".

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Теги: коррупция, расследование, виктор муженко, служебное жилье
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