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МВД показало видео о самых сложных операциях спецназовцев Нацгвардии "Омега" видео

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2023, 18:01
Скриншот с видео
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МВД опубликовало видео о самых сложных операциях спецназовцев Нацгвардии "Омега". В ролике — о боевых действиях во время полномасштабного вторжения РФ, спасении морских пехотинцев из Азовстали, а также о работе и профессиональном этикете одних из лучших снайперских групп.

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В МВД отметили, что спецподразделение "Омега" является одной из самых боеспособных групп Национальной гвардии. Спецназовцы получали опыт боевых действий на протяжении всех девяти лет войны, сначала в АТО (ООС) на востоке страны, позже – в боях за Киевскую область.

С начала 2022 года спецназовцы НГУ не покидали Донбасс. Именно здесь группа этого отряда встретила полномасштабное вторжение врага, а одна из групп совершила секретную спецоперацию по спасению артиллеристов морской пехоты ВСУ, которым удалось выйти из Азовстали.

В интервью нацгвардейцы рассказывают об уничтожении врага под Великой Новоселкой, длительной обороне Павловки, разведке в Кременной и уничтожении техники россиян.

Кроме того, нацгвардейцы рассказали о реальной работе и профессиональном этикете одних из лучших снайперских групп, а также о том, почему украинские военные боятся потерять человечность на войне и ценят братство больше всего.

Смотрите также: СБУ показала, как спецназовцы уничтожают технику оккупантов – видео

Вадим Ребрина
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мвд нацгвардия спецназ азовсталь
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