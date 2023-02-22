Служба безопасности Украины опубликовала видео поражения бойцами Центра спецопераций "А" шести единиц военной техники оккупантов.
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Спецназовцы отработали пять российских танков и одну САУ "Акация", а также нанесли удары по позициям вражеской пехоты.
Где именно было снято видео, не сообщается.
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