Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

По данным МВД, митрополит Горловский и Славянский УПЦ Московского патриархата Митрофан имеет связи с боевиками

Реклама
Реклама

Сегодня, 18 февраля, на внутреннем блокпосту вблизи Славянска Донецкой области был задержан митрополит Горловский и Славянский УПЦ Московского патриархата Митрофан (в миру Никитин Андрей). Об этом сообщила LIGA.net пресс-секретарь Славянского управления Нацполиции Мария Тюрина. 

"При проверке документов у мужчины, священнослужителя, выяснилось, что он числится в имеющимся базам МВД, как "связи с незаконными вооруженными формированиями (НЗС)", - сказала она. "Его пригласили в отделение полиции, допросили в присутствии адвоката и отпустили", - отметила Тюрина.

Реклама

Никаких обвинений ему не предъявляли.

"Это была проверка, независимо от вероисповедания, любого человека", - резюмировала представитель полиции.

В Горловской епархии УПЦ Московского патриархата заявили, что в это время под отделением полиции собралась группа поддержки Митрофана. 

Фото: УПЦ МП

Смотрите также: Нардепы от Оппоблока спасали епископа УПЦ МП от депортации: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: религия, упц мп, церковь, задержание, московский патриархат, славянск, митрополит
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"Противник был уничтожен": ВСУ провели учения в Азове - видео
"Противник был уничтожен": ВСУ провели учения в Азове - видео
Бюст Ленина сделали объектом Подводного парка под Днепром: видео
Бюст Ленина сделали объектом Подводного парка под Днепром: видео
В Кропивницком на заседании ОГА чиновник включил порно – видео
В Кропивницком на заседании ОГА чиновник включил порно – видео
Авто Как электромобили снизят спрос на нефть. Исследование McKinsey
Большие схемы на маленьких ФОПиках
Мнение Большие схемы на маленьких ФОПиках
Энергоатом отказался от оборудования из России
ТЭК Энергоатом отказался от оборудования из России
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
"Противник был уничтожен": ВСУ провели учения в Азове - видео
"Противник был уничтожен": ВСУ провели учения в Азове - видео
Бюст Ленина сделали объектом Подводного парка под Днепром: видео
Бюст Ленина сделали объектом Подводного парка под Днепром: видео 18:04
В Кропивницком на заседании ОГА чиновник включил порно – видео
В Кропивницком на заседании ОГА чиновник включил порно – видео 17:59
Поджог храмов УПЦ МП в Запорожье заказал антимайдановец: видео
Поджог храмов УПЦ МП в Запорожье заказал антимайдановец: видео 17:35
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 