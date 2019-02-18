Сегодня, 18 февраля, на внутреннем блокпосту вблизи Славянска Донецкой области был задержан митрополит Горловский и Славянский УПЦ Московского патриархата Митрофан (в миру Никитин Андрей). Об этом сообщила LIGA.net пресс-секретарь Славянского управления Нацполиции Мария Тюрина.

"При проверке документов у мужчины, священнослужителя, выяснилось, что он числится в имеющимся базам МВД, как "связи с незаконными вооруженными формированиями (НЗС)", - сказала она. "Его пригласили в отделение полиции, допросили в присутствии адвоката и отпустили", - отметила Тюрина.

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Никаких обвинений ему не предъявляли.

"Это была проверка, независимо от вероисповедания, любого человека", - резюмировала представитель полиции.

В Горловской епархии УПЦ Московского патриархата заявили, что в это время под отделением полиции собралась группа поддержки Митрофана.

Фото: УПЦ МП

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