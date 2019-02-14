Нардепы от Оппоблока спасали епископа УПЦ МП от депортации: видео

Сегодня ночью депутаты от Оппозиционного блока Юрий Мирошниченко и Вадим Новинский приехали в аэропорт Борисполь, чтобы помешать депортировать епископа бывшей УПЦ МП Гедеона Харона (Юрия Харона), сообщает телеканал ATR.

Епископ вызвал нардепов к себе на помощь после того, как Госпогранслужба не пропустила его на территорию страны, заявив, что у него есть гражданство нескольких стран, и он является "адептом русского мира".

Реклама

"У меня как у народного депутата возникает право считать, что права человека нарушены. Я не знаю всех обстоятельств дела. Я пытался попасть на территорию этого зала, чтобы пообщаться с человеком (с Хароном — ред.) и пограничниками. К сожалению, мне не удалось", — рассказал Мирошниченко.

Новинский заявил, что поддерживает священника, который, по мнению нардепа, не нарушил никакого закона.

Как сообщалось ранее, епископ вылетел обратным рейсом во Франкфурт. Как выразился пресс-атташе священника УПЦ МП, "владыку вели к самолету вооруженные автоматчики, как преступника!". В Госпогранслужбе позже уточнили, что Харон вылетел из Украины "самостоятельно, без принуждения, в добром здравии и настроении".