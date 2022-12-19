На Донбассе в районе боевых действий упал вертолет Вооруженных Сил Украины, второй вертолет украинских военных приземлился, чтобы спасти побратимов. Соответствующее видео распространяется в пабликах.

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На видео заснято, как летят два вертолета, потом один из них падает на проселочную дорогу. Второй сразу разворачивается и летит к нему, потом разворачивается и движется обратно.

Отлетев на небольшое расстояние, второй вертолет снова разворачивается, летит к сбитому напарнику и скрывается в клубах дыма и пыли, которые поднялись в результате падения первой машины.

Судя по всему, инцидент произошел в Донецкой области, но где именно и когда – неизвестно.

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Наталія Медведєва

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