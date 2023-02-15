Волонтер Сергей Притула показал видео, которое снял украинский беспилотник во время "охоты" на российский разведывательный дрон.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Как-то в небе над Украиной наш квадрокоптер встретил очень наглого российского дрона", – написал Притула.
- 9 февраля сообщалось, что Иран, по всей видимости, модифицирует ударные беспилотники, которые поставляет России специально для увеличения урона гражданским объектам.
- 14 февраля министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что армию дронов пополнили двумя украинскими беспилотными комплексами Raybird-3.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии