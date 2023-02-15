Волонтер Сергей Притула показал видео, которое снял украинский беспилотник во время "охоты" на российский разведывательный дрон.

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"Как-то в небе над Украиной наш квадрокоптер встретил очень наглого российского дрона", – написал Притула.

9 февраля сообщалось, что Иран, по всей видимости, модифицирует ударные беспилотники, которые поставляет России специально для увеличения урона гражданским объектам.

14 февраля министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что армию дронов пополнили двумя украинскими беспилотными комплексами Raybird-3.

Сергій Бережний

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