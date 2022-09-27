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Нацгвардейцы показали видео взятия в плен 15 оккупантов, среди которых два майора видео

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 17:07
Нацгвардия Украины
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Во время контрнаступления на Изюмском направлении военнослужащие Национальной гвардии "демилитаризовали" и взяли в плен 15 военных РФ, среди которых два майора. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

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"Нацгвардейцы совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины продолжают освобождать населенные пункты Харьковской области от российских оккупантов", – говорится в сообщении.

НГУ опубликовала видео перестрелки, а затем взятия в плен российских оккупантов, снятое одним из бойцов.

Смотрите также: "Операция, с которой началось контрнаступление". Видео KRAKEN об освобождении Балаклеи

Вадим Ребрина
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плен нацгвардия изюм
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