Во время контрнаступления на Изюмском направлении военнослужащие Национальной гвардии "демилитаризовали" и взяли в плен 15 военных РФ, среди которых два майора. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.
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"Нацгвардейцы совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины продолжают освобождать населенные пункты Харьковской области от российских оккупантов", – говорится в сообщении.
НГУ опубликовала видео перестрелки, а затем взятия в плен российских оккупантов, снятое одним из бойцов.
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