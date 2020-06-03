Нацполиция: экс-беркутовец избил мужчину в Крыму за украинскую символику - видео

Следователи полиции Крыма сообщили о подозрении действующему сотруднику российского ОМОН, экс-беркутовцу за избиение мужчины во временно оккупированном Россией Севастополе, мотивом которого стала украинская символика на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Инцидент произошел 7 сентября 2016 года. У потерпевшего диагностирована открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом основы черепа, перелом орбиты, закрытый перелом костей носа.

В полиции заявляют, что экс-беркутовец избил мужчину на почве национальной ненависти, в частности к гражданам Украины, которые живут на временно оккупированной территории Крыма, увидев на раме его велосипеда украинскую символику.

"После избиения подозреваемый повалил потерпевшего на землю, связал руки пластиковой стяжкой и удерживал в таком положении более трех часов, не давая возможности предоставить ему медицинскую помощь", - заявил глава Нацполиции Крыма Виталий Стрижак.

Подозреваемому сообщили о подозрении по факту умышленных действий, направленных на унижение национальной чести и достоинства, умышленном нанесении тяжких телесных повреждений по мотивам национальной нетерпимости и незаконном лишении свободы. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос о получении санкции суда и объявлении его в международный розыск.