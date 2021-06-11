Бывший народный депутат и экс-глава правления Энергосеть Дмитрий Крючков пришел нетрезвым на суд о хищении средств Запорожьеоблэнерго. Судьи были вынуждены перенести заседание, так как "не с кем говорить". Видео из зала опубликовано на YouTube-канале Высшего антикоррупционного суда.
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Заседание началось на полчаса позже назначенного времени, так как Крючков опоздал. Один из судей спросил у экс-нардепа, что с его походкой, и почему у него покрасневшие глаза.
В ответ на это Крючков сознался – вчера был на дне рождения, и "есть ощущение", что алкогольное опьянение еще не прошло. При этом он уверяет, что праздник закончился около 01:00, а выпил он 300 грамм водки.
Судья акцентировал на несвязности речи бывшего нардепа и напомнил, каким активным тот был на предыдущих заседаниях.
"Мы заслушивались вашими показаниями. А сегодня у вас язык очень ломается и заплетается. Как вы планировали для себя принимать участие в судебном заседании в таком состоянии?" – спросил он.
Другой судья добавил – к сожалению, высшие специализированные суды не могут привлекать к ответственности за неуважение к суду. Он инициировал перенесение заседания, так как обвиняемый пребывает в состоянии алкогольного опьянения и не может должным образом осуществлять свою защиту.
Следующее заседание по делу Крючкова состоится 12 июля в 09:00.
"Делаем перерыв, не с кем говорить", – резюмировал судья.
- В марте 2019 года программа Схемы опубликовала записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и Игоря Кононенко, которые свидетельствовали об аферах в энергетике.
- 15 апреля 2019 года детективы НАБУ задержали Крючкова в аэропорту Борисполь после его экстрадиции из Германии.
- 17 апреля Соломенский суд Киева арестовал Крючкова на 45 суток. В этот день он дал показания против Петра Порошенко, его соратника Игоря Кононенко и главы НАБУ Артема Сытника.
- 19 апреля адвокат Крючкова внес за него залог 7 млн грн, и тот покинул СИЗО.
- 23 августа НАБУ завершило расследование о хищении денег Запорожьеоблэнерго. По версии следствия, Крючков и Корниленков организовали схему, в результате которой в течение 2014-2015 годов завладели более 346 млн грн Запорожьеоблэнерго.
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