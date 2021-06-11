Бывший народный депутат и экс-глава правления Энергосеть Дмитрий Крючков пришел нетрезвым на суд о хищении средств Запорожьеоблэнерго. Судьи были вынуждены перенести заседание, так как "не с кем говорить". Видео из зала опубликовано на YouTube-канале Высшего антикоррупционного суда.

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Заседание началось на полчаса позже назначенного времени, так как Крючков опоздал. Один из судей спросил у экс-нардепа, что с его походкой, и почему у него покрасневшие глаза.

В ответ на это Крючков сознался – вчера был на дне рождения, и "есть ощущение", что алкогольное опьянение еще не прошло. При этом он уверяет, что праздник закончился около 01:00, а выпил он 300 грамм водки.

Судья акцентировал на несвязности речи бывшего нардепа и напомнил, каким активным тот был на предыдущих заседаниях.

"Мы заслушивались вашими показаниями. А сегодня у вас язык очень ломается и заплетается. Как вы планировали для себя принимать участие в судебном заседании в таком состоянии?" – спросил он.

Другой судья добавил – к сожалению, высшие специализированные суды не могут привлекать к ответственности за неуважение к суду. Он инициировал перенесение заседания, так как обвиняемый пребывает в состоянии алкогольного опьянения и не может должным образом осуществлять свою защиту.

Следующее заседание по делу Крючкова состоится 12 июля в 09:00.

"Делаем перерыв, не с кем говорить", – резюмировал судья.

Оксана Житнюк

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