Нетаньяху прокомментировал инцидент с хлебом: видео

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Премьер Израиля заверил, что его супруга уважает украинский народ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его жена уважает Украину и именно поэтому она прибыла в Киев в одежде голубых и желтых цветов. Об этом Нетаньяху заявил в видеообращении "Слыхали о хлебе?", опубликованном в Facebook.

"Я провожу исторический визит в Украину, но сомневаюсь, что он получил бы такое широкое освещение в СМИ, если бы не было "происшествия с хлебом"… Она (Сара Нетаньяху, - ред.) специально выбрала одежду национальных цветов Украины… именно из уважения к Украине", - сказал Нетаньяху.

По словам Нетаньяху, во время визитов было решено немало практически важных вопросов.

"Если это (скандал с хлебом, - ред.) требуется, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, представительство Украины в Иерусалиме (речь о представительствах хайтек-агентств, - ред.) и другие важные достижения, ладно, пусть так и будет", - добавил премьер Израиля.

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Теги: Биньямин Нетаньяху, Израиль, хлеб, Сара Нетаньяху
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