Супруга Нетаньяху по прилету в Киев бросила хлеб с солью: видео

Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху по прибытию в Киев могла нарушить украинский дипломатический церемониал, когда уронила на землю традиционные в таких случаях хлеб с солью. Инцидента запечатлен на видео встречи делегации в аэропорту Борисполя.

Ролик опубликовал в Facebook журналист Channel 9 Israel Дмитрий Дубов.

Политика и его супругу хлебом-солью встретили девушки в традиционных нарядах. Биньямин Нетаньяху все сделал правильно: отломил кусочек хлеба, макнул его в соль и откусил. После этого он передал угощение жене, однако та бросила его на землю.

Инцидент не вызвал резкой реакции со стороны встречавших делегацию людей: Саре Нетаньяху вручили букет цветов, после чего ее вместе с мужем приветствовал мэр Киева Виталий Кличко.

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