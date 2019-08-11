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Премьер Израиля впервые за 20 лет посетит Киев: что будет делать

Премьер Израиля впервые за 20 лет посетит Киев: что будет делать - Фото
Биньямин Нетаньяху (фото - ЕРА)
11.08.2019, 16:27

Нетаньяху встретится с Зеленским и примет участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру

В воскресенье, 18 августа, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит в Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает newsru.co.il со ссылкой на пресс-службу главы правительства Израиля.

В официальном сообщении сказано, что Нетаньяху примет участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру и других мероприятиях.

19 августа Нетаньяху планирует вернуться в Израиль.

  • После победы Зеленского на выборах президента Украины Нетаньяху поздравил его и пригласил посетить Израиль.
  • Прошлый визит Нетаньяху в Киев состоялся в его первую каденцию на посту премьер-министра, в марте 1999 года.
  • В апреле 2019 года партия Нетаньяху, благодаря предварительным коалиционным договоренностям, победила на парламентских выборах в Израиле.
  • 11 июля Украина и Израиль облегчили пересечение границ для граждан, подписав декларацию об интесификации сотрудничества.

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Биньямин Нетаньяху Израиль
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