Премьер Израиля впервые за 20 лет посетит Киев: что будет делать

Биньямин Нетаньяху (фото - ЕРА)

В воскресенье, 18 августа, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит в Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает newsru.co.il со ссылкой на пресс-службу главы правительства Израиля.

В официальном сообщении сказано, что Нетаньяху примет участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру и других мероприятиях.

19 августа Нетаньяху планирует вернуться в Израиль.

После победы Зеленского на выборах президента Украины Нетаньяху поздравил его и пригласил посетить Израиль.

Прошлый визит Нетаньяху в Киев состоялся в его первую каденцию на посту премьер-министра, в марте 1999 года.

В апреле 2019 года партия Нетаньяху, благодаря предварительным коалиционным договоренностям, победила на парламентских выборах в Израиле.

11 июля Украина и Израиль облегчили пересечение границ для граждан , подписав декларацию об интесификации сотрудничества.

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