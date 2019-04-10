Выборы в Израиле: соперник Нетаньяху признал поражение

Бенни Ганц (фото - EPA)

Соперник действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, экс-глава генштаба Бенни Ганц признал свое поражение на парламентских выборах. Он и второй лидер нового центристского блока Кахоль-лаван экс-министр финансов Яир Лапид заявили вечером в среду, 10 апреля, что уважают решение народа. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Ганц отметил, что борьба еще не закончена и теперь предстоят переговоры с другими политическими силами.

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По предварительным результатам голосования после подсчета 99,86% избирательных бюллетеней, и возглавляемая Нетаньяху партия Ликуд, и Кахоль-лаван набирают примерно по 30% голосов, что соответствует 35 депутатским мандатам (из 120) для каждой политической силы. Однако с учетом предварительных коалиционных договоренностей между партиями и блоками на выборах в кнессет лидирует Ликуд Нетаньяху, который обеспечивает себе 65 мест в парламенте.

Первые экзитполы вечером 9 апреля не выявили очевидного победителя. Партия Ликуд должна была получить от 33 до 36 мандатов, представители блока Кахоль-лаван - от 36 до 37 мест. Сразу после объявления результатов экзитполов и Ганц, и Нетаньяху объявили о победе своих сторонников.

Окончательные итоги выборов станут известны не ранее 11 апреля, после подсчета голосов, отданных военными и дипломатами.