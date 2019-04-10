Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.04.2019, 21:39

Выборы в Израиле: соперник Нетаньяху признал поражение

Выборы в Израиле: соперник Нетаньяху признал поражение - Фото
Бенни Ганц (фото - EPA)

Партия Нетаньяху лидирует за счет предварительных коалиционных договоренностей

Реклама
Реклама

Соперник действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, экс-глава генштаба Бенни Ганц признал свое поражение на парламентских выборах. Он и второй лидер нового центристского блока Кахоль-лаван экс-министр финансов Яир Лапид заявили вечером в среду, 10 апреля, что уважают решение народа. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Ганц отметил, что борьба еще не закончена и теперь предстоят переговоры с другими политическими силами.

Реклама

По предварительным результатам голосования после подсчета 99,86% избирательных бюллетеней, и возглавляемая Нетаньяху партия Ликуд, и Кахоль-лаван набирают примерно по 30% голосов, что соответствует 35 депутатским мандатам (из 120) для каждой политической силы. Однако с учетом предварительных коалиционных договоренностей между партиями и блоками на выборах в кнессет лидирует Ликуд Нетаньяху, который обеспечивает себе 65 мест в парламенте.

Первые экзитполы вечером 9 апреля не выявили очевидного победителя. Партия Ликуд должна была получить от 33 до 36 мандатов, представители блока Кахоль-лаван - от 36 до 37 мест.  Сразу после объявления результатов экзитполов и Ганц, и Нетаньяху объявили о победе своих сторонников. 

Окончательные итоги выборов станут известны не ранее 11 апреля, после подсчета голосов, отданных военными и дипломатами.

Отправить:
Распечатать:
Теги: бенни ганц, Биньямин Нетаньяху, Израиль, кнессет
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 