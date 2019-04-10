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10.04.2019, 08:11

Выборы в Израиле: экзитполы и ЦИК говорят о жесткой конкуренции

Выборы в Израиле: экзитполы и ЦИК говорят о жесткой конкуренции - Фото
Биньямин Нетаньяху (фото - ЕРА)

По состоянию на 08:20 утра по киевскому времени подсчитано большинство протоколов

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После подсчета 65% протоколов состоявшихся вчера парламентских выборов в Израиле наблюдается жесткая конкуренция между партией консервативного премьера Биньямина Нетаньяху "Ликуд" и альянсом экс-начальника Генштаба Бени Ганца "Кахоль-Лаван". Это видно по данным местного Центризбиркома.

По данным ЦИК, явка составила 67,9%.

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"Консолидация" 69-летнего Нетаньяху набирает 26,27% голосов избирателей, а "Сине-белые" 59-летнего Ганца - 25,94%. У их ближайших конкурентов - около 6%. Оба - Нетаньяху и Ганц - заявили о победе своих партий.

Как пишет haaretz.com, данные на сайте ЦИК - устаревшие. По состоянию на 08:20 утра подсчитано уже 94% голосов: "Ликуд" и "Кахоль Лаван" получают по 35 мест в Кнессете каждая.

Официально результаты выборов огласят, вероятно, уже завтра.

Президентские полномочия в Израиле в значительной степени церемониальные: реальная власть - у премьера.

Должность премьера за всю историю страны занимали 12 человек, пятеро из которых избирались на два не следующих друг за другом срока. Нетаньяху был на этом посту в 1996-1999 годах (14-й по счету премьер страны), а затем еще три срока с конца марта 2009 года (17-19 премьер).

Бени Ганц сегодня после выборов (фото - ЕРА):

После выборов президент Реувен Ривлин назначит члена Кнессета на пост премьера после того, как опросит лидеров партий, кого они поддерживают на этой должности. У кандидата есть 42 дня, чтобы собрать жизнеспособную коалицию, после чего он представляет правительственную платформу и должен получить вотум доверия в Кнессете.

На практике же премьер обычно является лидером крупнейшей партии в правящей коалиции, и с 1996 по 2001 год премьер избирался напрямую - отдельно от Кнессета.

Ни одна партия еще никогда не получала абсолютное большинство в 120-местном парламенте. Это значит, что впереди - дни или недели переговоров по формированию коалиции. 69-летний Нетаньяху, предполагают эксперты, в случае победы будет формировать ее с небольшими националистическими партиями.

Кахоль-лаван ("Синий-белый") - альянс для участия в выборах в Кнессет в 2019-м между партиями Хосен ле-Исраэль, Еш Атид и Телем. Возглавляют его Ганц и Яир Лапид.

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Теги: Биньямин Нетаньяху, Израиль, парламентские выборы, бени ганц, Ликуд, Кахоль-Лаван
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