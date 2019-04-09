Определяется судьба Нетаньяху: в Израиле - парламентские выборы

Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц (фотоколлаж - ЕРА)

Сегодня утром, 9 апреля, в Израиле стартовали парламентские выборы, по итогам которых определится дальнейшая политическая судьба местного консервативного премьера Биньямина Нетаньяху, который без перерыва занимает эту должность уже 11-й год.

Основным конкурентом Нетаньяху является Бени Ганц - экс-начальник Генштаба армии (2011-2015). Он баллотируется на пост от партии Хосен ле-Исраэль ("Устойчивость Израиля"), которая исповедует социал-либерализм и ревизионизм.

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Официально результаты выборов огласят завтра, 10 апреля.

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На фоне коррупционных скандалов, которые омрачили последние годы правления Нетаньяху, 59-летний Ганц обещает избирателям "очищение правительства", и его партия, по данным соцопросов, конкурентно идет с партией Нетаньяху Ликуд ("Консолидация").

Ни одна партия еще никогда не получала абсолютное большинство в 120-местном парламенте. Это значит, что впереди - дни или недели переговоров по формированию коалиции. 69-летний Нетаньяху, предполагают эксперты, в случае победы будет формировать ее с небольшими националистическими партиями.

Где-то в Израиле (фото - ЕРА):

Должность премьера за всю историю страны занимали 12 человек, пятеро из которых избирались на два не следующих друг за другом срока. Нетаньяху был на этом посту в 1996-1999 годах (14-й по счету премьер страны), а затем еще три срока с конца марта 2009 года (17-19 премьер).

Президентские полномочия в Израиле в значительной степени церемониальные: реальная власть - у премьера.

После выборов президент Реувен Ривлин назначит члена Кнессета на пост премьера после того, как опросит лидеров партий, кого они поддерживают на этой должности. У кандидата есть 42 дня, чтобы собрать жизнеспособную коалицию, после чего он представляет правительственную платформу и должен получить вотум доверия в Кнессете.

На практике же премьер обычно является лидером крупнейшей партии в правящей коалиции, и с 1996 по 2001 год премьер избирался напрямую - отдельно от Кнессета.