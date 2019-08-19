Нетаньяху уже в Украине: сегодня встреча с Зеленским - видео

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Премьер-министр Израиля собирается говорить с президентом Украины о торговле и пенсиях

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 19 августа прибыл в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Видео прибытия опубликовано на YouTube-канале בוט news.

Нетаньяху торжественно встретили украинцы в традиционной одежде. Как пишет Kann News, премьер Израиля "был растроган таким приветствием". 

Премьер Израиля собирается говорить с президентом Украины об экономических отношениях и пенсионном соглашении. 

Официальная церемония встречи Нетаньяху состоится 19 августа в 10:30 в Мариинском дворце.

Затем в 12:45 анонсирована церемония подписания украино-израильских документов (каких именно, не уточняется).

На 13:00 назначены заявления Зеленского и Нетаньяху для СМИ, которые будут сделаны там же - в Мариинском дворце.

В 15:20 запланировано участие президента Украины и премьер-министра Израиля в траурных мероприятиях памяти жертв трагедии Бабьего Яра, которые состоятся на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

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Теги: Владимир Зеленский, Биньямин Нетаньяху
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