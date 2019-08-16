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Зачем Нетаньяху летит в Киев: программа визита

Зачем Нетаньяху летит в Киев: программа визита - Фото
Биньямин Нетаньяху (Фото: EPA)
16.08.2019, 18:46

Премьер-министр Израиля вернется в свою страну 19 августа

В Киев прилетает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. На сайте президента Владимира Зеленского опубликовали программу визита.

Сообщается, что официальная церемония встречи Нетаньяху состоится 19 августа в 10:30 в Мариинском дворце.

Затем в 12:45 анонсирована церемония подписания украино-израильских документов (каких именно, не уточняется).

На 13:00 назначены заявления Зеленского и Нетаньяху для СМИ, которые будут сделаны там же - в Мариинском дворце.

В 15:20 запланировано частие президента Украины и премьер-министра Израиля в траурных мероприятиях памяти жертв трагедии Бабьего Яра, которые состоятся на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

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Биньямин Нетаньяху киев
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