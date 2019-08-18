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Нетаньяху сказал, о чем будет говорить с Зеленским: видео

Нетаньяху сказал, о чем будет говорить с Зеленским: видео - Фото
Биньямин Нетаньяху (Фото: скриншот видео facebook.com/Netanyahu)
18.08.2019, 23:55

Премьер Израиля назвал создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение в числе основных тем предстоящей беседы с президентом Украины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал во время своего визита в Киев обсудить с президентом Владимиром Зеленским экономическое сотрудничество между государствами. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Сотни тысяч граждан Израиля - репатриантов из Украины, представляют собой живую связь между двумя государствами, и наши отношения крепнут. Я буду говорить с президентом о создании зоны свободной торговли, о пенсионном соглашение и о многих других вопросах, которые еще больше укрепят прекрасные отношения между двумя государствами", - сказал глава правительства Израиля перед вылетом в Киев.

  • 16 августа у Зеленского опубликовали программу визита Нетаньяху: переговоры президента и премьера, подписание украино-израильских документов, участие в траурных мероприятиях памяти жертв трагедии Бабьего Яра.
  • Нынешний приезд Нетаньяху станет первым за 20 лет посещением Украины израильским премьер-министром.

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Владимир Зеленский Биньямин Нетаньяху
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