Нетаньяху сказал, о чем будет говорить с Зеленским: видео

Биньямин Нетаньяху (Фото: скриншот видео facebook.com/Netanyahu)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал во время своего визита в Киев обсудить с президентом Владимиром Зеленским экономическое сотрудничество между государствами. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Сотни тысяч граждан Израиля - репатриантов из Украины, представляют собой живую связь между двумя государствами, и наши отношения крепнут. Я буду говорить с президентом о создании зоны свободной торговли, о пенсионном соглашение и о многих других вопросах, которые еще больше укрепят прекрасные отношения между двумя государствами", - сказал глава правительства Израиля перед вылетом в Киев.

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