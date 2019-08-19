Супруга Нетаньяху устроила переполох в самолете в Киев - СМИ

Чета Нетаньяху перед отлетом в Киев (Фото: ЛААМ)

Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху якобы устроила перепалку с экипажем самолета во время полета в Киев. Об этом сообщает израильское издание Ynet.

Инцидент, как уточняет СМИ, произошел минувшей ночью в самолете авиалиний Эль-Аль, на котором премьер Биньямин Нетаньяху с делегацией летел в Киев. Сообщается, что супруга премьера во время визита отчитала командира борта за то, что тот не приветствовал ее должным образом при посадке в лайнер.

"Сара Нетаньяху в гневе вскочила со своего кресла и направилась к кабине пилотов. Однако в кабину ее не пустили, что еще больше разозлило супругу премьера. В итоге командир борта вновь приветствовал чету Нетаньяху на борту – за 45 минут до посадки в Киеве", - сказано в сообщении.

По данным СМИ, на самом деле командир корабля приветствовал Сару Нетаньяху и перед взлетом, но она, возможно, этого не расслышала. Что и привело к инциденту. Во второй раз имя супруги премьера прозвучало "акцентированно": "Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетаньяху, удачного визита".

В канцелярии израильского премьера инцидент назвали недоразумением, которое было немедленно исчерпано.

В авиакомпании Эль-Аль в ответ заявили, что "чета Нетаньяху постоянно пользуются их услугами во время визитов". "Мы были рады принять на борту нашего самолета премьер-министра и его супругу во время полета в Киев", - говорится в официальной реакции.

Как сообщает израильское СМИ, данным инцидентом все не закончилось. Когда супруги Нетаньяху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью. Глава правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Сары, но та якобы бросила его на пол.