Новая церковь и безвиз - заслуга Небесной сотни: Епифаний, видео

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Благодаря подвигу героев Небесной сотни общество в Украине объединилось, сказал предстоятель ПЦУ

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Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний сказал, что благодаря подвигу героев Небесной сотни украинцы получили независимую православную церковь и безвизовый режим с Евросоюзом. Об этом Епифаний заявил во время панихиды по погибшим участникам Революции достоинства в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.

По словам митрополита, Герои Небесной сотни "отдали свои жизни и боролись за правду".

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"Благодаря их жертвенному подвигу мы с вами сегодня имеем объединенную нацию, мы имеем открытые границы Европейского Союза, а также мы с вами имеем автокефальную независимую Украинскую православную церковь и это плод их жертвенности, их любви к своей родине, их любви к своим ближним", - отметил он.

День Героев Небесной сотни был установлен 11 февраля 2015 года указом президента Петра Порошенко. Ежегодно 20 февраля в стране чтят память убитых в центре Киева во время Революции достоинства.

В храме присутствовали жена президента Марина Порошенко, министр культуры Евгений Нищук и первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

Видео: 5 канал

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Теги: религия, церковь, майдан, безвиз, небесная сотня, пцу, атокефалия
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