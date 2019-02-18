Поджог храмов УПЦ МП в Запорожье заказал антимайдановец: видео

Служба безопасности Украины задержала исполнителей и организатора поджога церквей в Запорожье. Об этом сообщил журналистам на брифинге глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент LIGA.net.

Он отметил, что исполнитель был задержан 16 февраля при попытке поджога. В тот же день сотрудники СБУ задержали организатора.

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По словам Грицака, это жители Запорожья. Установлена их причастность к поджогам церквей 6 и 11 февраля.

Заказчики преступления - граждане Украины, которые скрываются на оккупированных территориях. Это бывший главный редактор одного из запорожских интернет СМИ Артем Тимченко и бывший житель Запорожья Андрей Кузьменко по кличке "Сармат".

СБУ опубликовала видео поджога храма и перехваченные аудиозаписи разговоров между заказчиками по пересылке денег организатору.

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По информации на сайте Миротворец, Тимченко - один из лидеров запорожского антимайдана, главред газеты "Искра" и так называемый депутат "парламента Новороссии".

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