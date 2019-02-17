Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.02.2019, 15:16

В УПЦ МП заявили о поджоге храма, полиция открыла дело: фото

В УПЦ МП заявили о поджоге храма, полиция открыла дело: фото - Фото
Фото УПЦ МП

Церковь назвала это актом вандализма, полиция уточняет обстоятельство произошедшего

Реклама
Реклама

В УПЦ Московского патриархата заявили, что неизвестные подожгли двери храма Вознесения Господня и обрисовали стены надписями "14/88". Об этом сообщили на сайте Криворожской епархии.

Там заявили, что "поджог центральных входных дверей и надвратной иконы Вознесения Господня" был совершен с помощью зажигательной смеси около 19:30 15 февраля.

Реклама

В УПЦ МП напомнили, что храм существует с 1876 года. Там считают, что надписи на стенах "имеют прямое отношение к лозунгам радикальных нацистских движений".

Полиция Кривого Рога начала расследование по статье за умышленное уничтожение или повреждение имущества (ч. 2 ст. 194 УК).

Читайте также: Россия готовит провокации на почве религии. СБУ узнала алгоритм

Фото: Нацполиция, Криворожская епархия УПЦ МП

Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, упц мп, церковь, кривой рог, поджог, московский патриархат
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 