В УПЦ МП заявили о поджоге храма, полиция открыла дело: фото

Фото УПЦ МП

В УПЦ Московского патриархата заявили, что неизвестные подожгли двери храма Вознесения Господня и обрисовали стены надписями "14/88". Об этом сообщили на сайте Криворожской епархии.

Там заявили, что "поджог центральных входных дверей и надвратной иконы Вознесения Господня" был совершен с помощью зажигательной смеси около 19:30 15 февраля.

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В УПЦ МП напомнили, что храм существует с 1876 года. Там считают, что надписи на стенах "имеют прямое отношение к лозунгам радикальных нацистских движений".

Полиция Кривого Рога начала расследование по статье за умышленное уничтожение или повреждение имущества (ч. 2 ст. 194 УК).

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Фото: Нацполиция, Криворожская епархия УПЦ МП