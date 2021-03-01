Журналисты Bihus.info разузнали, как в 2020 году обновили свои автопарки народные депутаты. Об этом рассказывается в выпуске "Автопарки депутатів 2021: хто ганяє на нових Крузаках, Майбаху і Роллс-Ройсі?".

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Журналисты показали автомобили, на которых ездят депутаты партий Слуга народа, Батькивщина, ОПЗЖ и депутатских групп.

По информации Bihus.info, на парковке Верховной Рады они идентифицировали автомобили, общая стоимость которых составляет 60 млн грн.

В сюжете участвуют нардепы и автомобили: Николай Галушко (СН) – Toyota Land Cruiser, Арсений Пушкаренко (СН) – Toyota Land Cruiser, Валерий Колюх (СН) – Volvo ХС90, Андрей Николаенко (Батькивщина) – Lexus LX 450D, Сергей Власенко (Батькивщина) – Audi A8, Дмитрий Шпенов (внефракционный) – Land Rover Defender, Суто Мамоян (ОПЗЖ) – Rolls Royce Сullinan, Роман Иванисов (внефракционный) – Mercedes-Benz GLS 400.

Журналисты спрашивали народных депутатов о новых автомобилях, и большинство отвечало, что это машины их друзей, или просто отказывались говорить.

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Наталия Медведева

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