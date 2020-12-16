Bihus.info: Депутаты "слуг" ходят в офис бизнесмена Павлюка, а он – в офис Зеленского

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Журналисты зафиксировали как несколько народных депутатов фракции Слуга народа приходят в офис бизнесмена Ильи Павлюка, которого связывают с олигархом Ринатом Ахметовым и который работал в предвыборном штабе Владимира Зеленского. Об этом идет речь в новом расследовании Bihus.info.

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Офис, которым пользуется Павлюк, расположен в 50-ти метрах от Офиса президента, в 500 метрах от Верховной Рады и Кабинета министров.

По данным журналистов, нардепы посещают офис Павлюка перед голосованиями за важные законопроекты (в частности, об игральном бизнесе, о бюджете на 2021 год).

Кроме того, журналисты засняли, как Павлюк несколько раз заходил в Офис президента, пользуясь служебным ходом.

Журналисты обратились за комментариями в народным депутатам, которые бывали в офисе Павлюка, с вопросами о цели их посещений. Они отрицали не только посещения бизнесмена, но и свое знакомство с ним. 

Сам Павлюк заявил, что он занимается сельским хозяйством, а не политикой.

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Теги: Слуга народа, Илья Павлюк
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