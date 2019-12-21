О чем Украина договорилась с РФ/ЕС по газу: трансляция с Банковой

Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко вместе с министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем дают в Офисе президента брифинг о новом газовом контракте с Россией и Евросоюзом.

Топ-чиновники рассказывают о подробностях переговоров между Украиной, РФ и ЕС о транзита газа, которые завершились вчера, 20 декабря, достижением окончательной договоренности.

Действующий транзитный контракт истекает 31 декабря.

Кроме того, Россия заплатит Нафтогазу $3 млрд по решению арбитража в Стокгольме.