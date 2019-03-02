Охранник Порошенко выбил гаджет из рук подростка: видео

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Что вызвало такую реакцию охранника главы государства, неизвестно

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В интернете появилось видео, как охранник президента Петра Порошенко во время его встречи с жителями Кропивницкого выбил из рук молодого человека гаджет, которым тот снимал президента. Видео опубликовано в YouTube на канале Татьяны Высоцкой.

По ее словам, на видео запечатлена встреча Порошенко с людьми на площади города Кропивницкого, которая состоялась во время его визита 28 февраля.

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Порошенко шел вдоль группы людей, пожимал им руки и фотографировался. Многие снимали происходящее на свои телефоны.

Однако в какой-то момент один из охранников резким движением выбил гаджет из рук молодого человека, который, как и многие другие, просто снимал Порошенко.

На записи видно, что парень растерялся и, не зная, как на это реагировать, судя по всему, остался без телефона.

Что вызвало такую реакцию охранника главы государства, неизвестно.

Ранее в Червонограде Львовской области Порошенко на выкрик одного из мужчин на аналогичной встрече, ответил: "Да, мы знаем, ты такой шахтер, как я балерина".

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Теги: петр порошенко, выборы, телефон, охранник, избиратели
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