Ответ Порошенко на выкрик:Ты такой шахтер, как я балерина - видео

Президент Петр Порошенко во время визита в Червоноград Львовской ответил на выкрик из толпы.

Глава государства выступил на Вечевой площади, после чего представил следующего выступающего - первого вице-премьера Степана Кубива, который должен был рассказал о ситуации с выплатами зарплаты шахтерам.

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"Внимание! Я хотел бы сейчас попросить, чтобы Степан Кубив прокомментировал погашение задолженности шахтерам. Да! Слава богу", - сказал президент.

После этого один из мужчин в толпе что-то выкрикнул Порошенко, на что тот, улыбаясь, ответил: "Да, мы знаем, ты такой шахтер, как я балерина".

Фраза президента вызвала смех присутствующих на мероприятии.

Вчера сообщалось, что правоохранители установили личность человека, который угрожал одному из кандидатов в президенты. По данным полиции, злоумышленницей оказалась 26-летняя жительница Львовской области. Она посылала угрозы с телефона своего отца. По словам подозреваемой, она делала это, потому что поддерживает другого кандидата.