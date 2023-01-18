Главное управление разведки Минобороны опубликовало очередной перехват, в котором оккупант объясняет другу, что количество российской армии не означает ее качество.

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У захватчика состоялся такой диалог с другом.

- 200-х дох...я, 300-х дох...я. П...здец! Думал, я на курорт поеду. Я е...ал в рот такой курорт, нах...ц. Здесь и народу дох...я, и толку нет. Техники нет! Чисто минометами х...ярят перестрелки. Наши минометами х...ярят, они минометами, и все. А мы, х...ли, с автоматами! Кого сделаем-то нах...й"?

- Ну да. А где техника-то вся?

- Порасху...ривали. Вот сейчас ждут, когда новая придет.

- Укропы, что-ли?

- Ну.

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Вадим Ребрина

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