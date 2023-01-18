UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупант думал, едет на курорт, а теперь сидит с автоматом под минометным огнем – перехват видео

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 23:32
Уничтоженные в Украине российские оккупанты (скриншот из видео ЗТГ Адам)
Боец ВСУ при помощи джавелина запустил ввысь башню российского танка Т-90 – видео взрыва
Боец ВСУ при помощи джавелина запустил ввысь башню российского танка Т-90 – видео взрыва
Появилось видео инцидента, как истребитель ВВС Китая перехватил самолет-разведчик США
Появилось видео инцидента, как истребитель ВВС Китая перехватил самолет-разведчик США

Главное управление разведки Минобороны опубликовало очередной перехват, в котором оккупант объясняет другу, что количество российской армии не означает ее качество.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

У захватчика состоялся такой диалог с другом.

- 200-х дох...я, 300-х дох...я. П...здец! Думал, я на курорт поеду. Я е...ал в рот такой курорт, нах...ц. Здесь и народу дох...я, и толку нет. Техники нет! Чисто минометами х...ярят перестрелки. Наши минометами х...ярят, они минометами, и все. А мы, х...ли, с автоматами! Кого сделаем-то нах...й"?

- Ну да. А где техника-то вся?

- Порасху...ривали. Вот сейчас ждут, когда новая придет.

- Укропы, что-ли?

- Ну.

Слушайте также: "Артиллерия наша по нам же и отрабатывает. И танки наши по нам же фигачат" – перехват ГУР

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война перехват гур мо
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 