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"Артиллерия наша по нам же и отрабатывает. И танки наши по нам же фигачат" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 19:40
Сгоревшая российская техника (фото: EPA)

Оккупант рассказывает, что опытные российские контрактники отправляют вместо себя на фронт "мобиков", и что среди россиян много погибших от "дружественного огня". Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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Российский военный говорит, что на передовую привезли 170 "мобиков" (мобилизованных) и некоторое количество "500-х" (дезертиров). 

"Их привезли пацаны, которые контрактники, они на "передок" их отправили, они вместо них служат. Говорят, воевать не хотим, служить тут будем", – говорит оккупант.

"У  нас по министерской бумажке вообще "контрабасы" (контрактники) здесь стоят, где мы стоим. А на самом деле тут "мобики" стоят", – рассказывает россиянин.  

Оккупант также рассказывает, что войска РФ несут серьезные потери, в том числе от "дружественного огня". 

"У нас из 35 человек 11 осталось. Я на гражданке буду спрашивать – "Артиллерия?" – и сразу по (морде)... Они по нам отрабатывают, наши же. И танчики тоже по нам, твари, фигачат... Сразу пацан 200-м от наших же и уехал", – говорит он.

Слушайте также: "Он лично перевозил тела из Макеевки – говорит, 610 погибших, 12 КамАЗов": перехват ГУР

Сергій Бережний
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оккупанты телефонный разговор перехват ГУР
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