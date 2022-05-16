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Оккупантов заставляют возвращать деньги, полученные за легкие ранения — перехват СБУ видео

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 22:56
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ
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Один из оккупантов рассказал по телефону своей матери, что у его сослуживца руководство забрало 3 миллиона рублей, выплаченные за ранение. Аргументировали тем, что оно легкое. Перехват разговора опубликовала СБУ.

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"25 марта пацаненка в плечо ранило, ну, легко, осколком просто чуть-чуть. Его увезли в госпиталь. Через несколько дней выплатили 3 миллиона. А в апреле, 29 апреля, он вернулся сюда обратно, уже нормальный, заживший. И у него эти 3 миллиона забрали, аргументируя тем, что ранение легкое", – рассказывает захватчик своей матери.

Он советует ей передать эту информацию своему знакомому "еб*ану", который также получил ранение в Украине и уже планирует потратить эти деньги.

"Не надо деньги тратить пока. Так как после войны будут разбираться, поднимать степень ранения. И у кого степень ранения первая или вторая, будут отнимать половину суммы как минимум", – говорит оккупант.

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Вадим Ребрина
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сбу перехват
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