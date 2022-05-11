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"Это сложно назвать экипировкой". В перехвате СБУ оккупант жалуется на плохое обеспечение видео

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 18:28
Перехват разговоров оккупантов
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Российский оккупант в разговоре с матерью жалуется на плохое обеспечение армии – просит купить ему хорошую военную форму и бронежилет. Об этом говорится в новом перехвате телефонных разговоров, опубликованном СБУ.

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"То, что на нас сейчас надето, – это страшно. Это сложно назвать экипировкой", – говорит захватчик.

Оккупант говорит матери, что понадобится около 8000 рублей (почти $120). Женщина отвечает, что таких денег у нее может не быть, но она у кого-то одолжит.

Мать спрашивает, почему экипировку покупают за свои деньги. Захватчик отвечает, что самим нужно покупать, ведь то, что им выдали, очень плохого качества.

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Яна Катасонова
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война сбу перехват оккупант
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