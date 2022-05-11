Российский оккупант в разговоре с матерью жалуется на плохое обеспечение армии – просит купить ему хорошую военную форму и бронежилет. Об этом говорится в новом перехвате телефонных разговоров, опубликованном СБУ.

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"То, что на нас сейчас надето, – это страшно. Это сложно назвать экипировкой", – говорит захватчик.

Оккупант говорит матери, что понадобится около 8000 рублей (почти $120). Женщина отвечает, что таких денег у нее может не быть, но она у кого-то одолжит.

Мать спрашивает, почему экипировку покупают за свои деньги. Захватчик отвечает, что самим нужно покупать, ведь то, что им выдали, очень плохого качества.

В другом перехвате от СБУ оккупанты кичатся убийством украинок на глазах детей, а жены их поддерживают.

Оккупанты паникуют: "Я уже жалею, что сюда поехал".

6-7 мая ВСУ накрыли российские войска около Пологов: оккупанты бежали с позиций, сообщили в Генштабе.

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Яна Катасонова

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