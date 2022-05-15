Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение по итогам 15 мая – 81-го дня войны.

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"Сегодняшние российские ракетные удары по Львовской области, обстрелы Гуляйполя, Северодонецка, Лисичанска, городов и общин Донецкой области – вся эта жестокость оккупантов, которую Украина переживает ежедневно, приведет лишь к тому, что российские солдаты, которые выживут, заберут это зло с собой назад в Россию. Заберут, потому что будут отступать. Вот чем завершится вся лихорадочная активность российских военных, которую мы видим сейчас. И я благодарен всем украинцам и украинкам, приближающим это время", – сказано в сообщении.

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Яна Катасонова

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