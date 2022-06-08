Только возвращение Украины на оккупированные территории Донбасса будет означать для него нормальную жизнь. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в новом видеообращении.

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Он вспомнил, что ровно 10 лет назад в этот день начался Евро-2012. Матчи проводились в разных городах, в том числе и в Донецке, на "Донбасс Арене".

"Всего-то 10 лет прошло, а такое впечатление, что это было в другом мире", – сказал Зеленский.

Он сообщил, что сегодня оккупанты выпустили "абсолютно безумную новость, что якобы они готовятся объединить какие-то футбольные клубы со всех оккупированных территорий в один псевдочемпионат". Речь идет о клубах из Донецка, Луганска, Херсона, Мелитополя, Крыма, даже с части территории Грузии.

"Это просто издевательство оккупантов над людьми, которые все прекрасно помнят", – сказал президент.

"10 лет назад наш Донецк был сильным, гордым и развитым городом. А потом пришла Россия. Принесла как раз такого неадекватного уровня идеи. И теперь это город-призрак, потерявший большинство людей, тысячи жизней и абсолютно все перспективы.

Только возвращение Украины, которое обязательно будет, только наше знамя и только украинский закон будут означать для этих территорий, для этих городов просто нормальную жизнь – снова. Жизнь, которая там была. Мирную, безопасную, открытую для всего мира. И, конечно, новые матчи команд мирового уровня на "Донбасс-арене", – отметил президент.

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Вадим Ребрина

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