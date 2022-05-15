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Оккупанты из ОРДЛО сбежали с поля боя и забрели под Белгород. Их взяли пограничники – ГУР видео

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 13:15
Скриншот из видеозаписи
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Оккупанты из ОРДЛО сбежали с поля боя и "случайно забрели" на территорию Белгородской области, где их задержали российские пограничники. Соответствующий аудиоперехват опубликовала украинская разведка.

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ГУР Минобороны сообщает, что в перехвате жена "военного" из террористической организации ЛНР, который сейчас находится в Херсонской области, рассказала о попытке одного из подразделений отступить из зоны боевых действий. В результате подразделение оккупантов забрело в Белгородскую область и вступило в конфликт с российскими пограничниками: "Они там попали в какой-то замес, откуда-то выходили быстро-быстро и случайно в Белгородскую область забрели".

По ее словам, командование бросило оккупантов и теперь "где-то дома в Ровеньках".

"Они там. Их пограничники задержали и удерживают там. Не понимают, кто они и что с ними делать. Говорят, кто вы такие, нигде не числитесь. Сейчас там разбираются с полком. Какая-то куча людей с оружием, незаконно перешедшая границу", – сказала жена оккупанта.

Она добавила, что с другим полком оккупантов "до сих пор история не закончилась, все еще держат, морят голодом и угрожают расстрелом".

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Оксана Житнюк
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ордло Херсон гур Белгород
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