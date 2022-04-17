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"Оккупанты на спорте". Россияне очень быстро убегают с позиций после удара ВСУ: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 05:27
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Фонд Повернись живим показал видео, на котором российские оккупанты покидают свои позиции и убегают, после того, как украинские военные нанесли по ним удар. Видео опубликовано в соцсетях фонда.

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Как отмечается, на записи – точная работа украинских военных на южном направлении и убегающие оккупанты. Удар по россиянам был скорректирован квадрокоптером, который фонд приобрел на пожертвования и передал ВСУ.

"Досмотрите это видео до конца) Назвали его "оккупанты на спорте". Когда работают украинские военные, рашисты бегают, и потом все равно умирают. Потому что мы вас, отбросы, не звали! Бегите с нашей земли, пока еще можете", – говорится в сообщении фонда.

Читайте также: Ситуация на юге. Ракетный удар врага по Николаевской области, оккупанты потеряли два Града

Наталия Медведева
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потери врага повернись живим
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