Палатки депутатов и Нацгвардия. Что происходит у ЦИК: фото, видео

Палатки, установленные у здания Центральной избирательной комиссии, – это приемные народных депутатов, пояснила представителю движения ЧЕСНО нардеп от Батькивщины Алена Шкрум.
"Были ситуации, что к нам приходили люди по каким-то объявлениям в интернете. Это абсолютно не наших рук дело", - пояснила она, говоря о десятках молодых людей, собравшихся у здания ЦИК.
Как сообщалось ранее, у здания комиссии собрались неизвестные, чтобы, как сами они утверждают, "охранять порядок".
Кроме того, ЧЕСНО сообщает, что к ЦИК стягивают отряды Национальной гвардии.
Фото: ЧЕСНО
Общественная организация также сообщает, что в окрестностях ЦИК собираются неизвестные в черной одежде.
Фото: ЧЕСНО
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