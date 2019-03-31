Палатки депутатов и Нацгвардия. Что происходит у ЦИК: фото, видео

дополнено

Палатки, установленные у здания Центральной избирательной комиссии, – это приемные народных депутатов, пояснила представителю движения ЧЕСНО нардеп от Батькивщины Алена Шкрум.

"Были ситуации, что к нам приходили люди по каким-то объявлениям в интернете. Это абсолютно не наших рук дело", - пояснила она, говоря о десятках молодых людей, собравшихся у здания ЦИК.

Реклама

Как сообщалось ранее, у здания комиссии собрались неизвестные, чтобы, как сами они утверждают, "охранять порядок".

Кроме того, ЧЕСНО сообщает, что к ЦИК стягивают отряды Национальной гвардии.

Фото: ЧЕСНО

Общественная организация также сообщает, что в окрестностях ЦИК собираются неизвестные в черной одежде.

Фото: ЧЕСНО

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE