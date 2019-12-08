Папа Римский призвал молиться об успехе встречи в Париже: видео

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Франциск І обратился к верующим на площади Святого Петра в Ватикане

Папа Римский Франциск І призвал верующих Католической церкви присоединиться к молитве о мире на востоке Украины и о позитивных результатах нормандского саммита 9 декабря. Об этом сообщает Vatican News.

Папа обратился к паломникам, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане на молитву "Ангел Господень".

Он подчеркнул, что конфликт продолжается уже несколько лет и призвал молиться, чтоб "инициатива политического диалога принесла плоды мира и справедливости".

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Теги: нормандский формат, Папа римский, франциск
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