Перенос даты Рождества. Епифаний объяснил свою позицию: видео

Вчера, 16 февраля митрополит Киевский и всея Украины Епифаний впервые после интронизации приехал в родную Черновицкую область и на брифинге заявил о реформаторской позиции и возможных изменениях в Православной церкви Украины.

"Мы будем постепенно, трезво, воплощать определенные реформы в жизни церкви. Это не будет происходить быстрыми темпами. Но я верю, что даже в вопросе календаря, который тоже не является догмой, мы можем принимать соответствующие изменения", - заявил он.

Реклама

По словам предстоятеля ПЦУ, перенос церковных праздников можно будет осуществить, когда "увидим, что общество готово к этим изменениям".

"Но это пока что не актуально. Мы должны проводить просветительскую работу, объяснять, чтобы украинский народ понимал, что календарь – это не догма. Но нужно еще много поработать в этом направлении", - добавил митрополит.

Он считает, что "человек, впервые переступивший порог храма, не должен испытывать преград, которые иногда ставит старшее поколение. Епифаний напомнил, что он чтит традиции, но женщинам, которые впервые приходят в храм, не обязательно "быть в платке и иметь определенный вид".

"То есть, если он (человек - ред.) придет впервые, он потом придет и второй, и третий раз, он поймет и осознает, что в таком виде неуместно посещать храм. Но если мы поставим эту преграду на первом шаге, то человек никогда уже не захочет прийти в храм", - отметил Епифаний.

В ноябре прошлого года в Украинской православной церкви Киевского патриархата заверили, что предоставление Украине томоса об автокефалии не предусматривает переход с юлианского на григорианский церковный календарь.

Из-за расхождения в календарях православные, в частности в Украине, отмечают Рождество 7 января, а католики и протестанты 25 декабря. Несмотря на это, в 2017 году 25 декабря официально объявили в Украине выходным днем.