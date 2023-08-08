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Первый подтвержденный Элерон Т-16. Пограничники посадили новейший российский дрон – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 17:09
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Сегодня, 8 августа, бойцы подразделения Госпогранслужбы "Сталевий кордон" нейтрализовали новейший российский беспилотник Элерон Т-16. Об этом сообщает ГПСУ.

Как отмечается, российский БПЛА посадила на Харьковском направлении группа противодействия беспилотным летательным аппаратам 15-го мобильного пограничного отряда.

Уточняется, что Элерон Т-16 – одна из самых свежих российских разработок в семействе беспилотников Элерон.

Элерон Т-16 посадили с помощью обычной антидроновой пушки.

Это первый подтвержденный случай нейтрализации БПЛА Элерон украинскими войсками.

СПРАВКА. Элерон — комплекс ближнего действия воздушной разведки и наблюдения с беспилотными летательными аппаратами, разработанный российским предприятием ЭНИКС. 

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Наталья Медведева
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войнадронБПЛАгоспогранслужбаЭлерон
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