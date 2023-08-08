Сегодня, 8 августа, бойцы подразделения Госпогранслужбы "Сталевий кордон" нейтрализовали новейший российский беспилотник Элерон Т-16. Об этом сообщает ГПСУ.
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Как отмечается, российский БПЛА посадила на Харьковском направлении группа противодействия беспилотным летательным аппаратам 15-го мобильного пограничного отряда.
Уточняется, что Элерон Т-16 – одна из самых свежих российских разработок в семействе беспилотников Элерон.
Элерон Т-16 посадили с помощью обычной антидроновой пушки.
Это первый подтвержденный случай нейтрализации БПЛА Элерон украинскими войсками.
СПРАВКА. Элерон — комплекс ближнего действия воздушной разведки и наблюдения с беспилотными летательными аппаратами, разработанный российским предприятием ЭНИКС.
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