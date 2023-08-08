Сьогодні, 8 серпня, бійці підрозділу Держприкордонслужби "Сталевий кордон" нейтралізували найновіший російський безпілотник Елерон Т-16. Про це повідомляє ДПСУ.

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Як зазначається, російський БПЛА посадила на Харківському напрямку група протидії безпілотним літальним апаратам 15-го мобільного прикордонного загону.

Уточнюється, що Елерон Т-16 – одна з найсвіжіших російських розробок у сімействі безпілотників Елерон.

Елерон Т-16 посадили за допомогою звичайної антидронової гармати.

Це перший підтверджений випадок нейтралізації БПЛА Елерон українськими військами.

ДОВІДКА. Елерон – комплекс ближньої дії повітряної розвідки та спостереження з безпілотними літальними апаратами, розроблений російським підприємством ЕНІКС.

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