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Перший підтверджений Елерон Т-16. Прикордонники посадили новий російський дрон – відео видео

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08.08.2023, 17:09
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Сьогодні, 8 серпня, бійці підрозділу Держприкордонслужби "Сталевий кордон" нейтралізували найновіший російський безпілотник Елерон Т-16. Про це повідомляє ДПСУ.

Як зазначається, російський БПЛА посадила на Харківському напрямку група протидії безпілотним літальним апаратам 15-го мобільного прикордонного загону.

Уточнюється, що Елерон Т-16 – одна з найсвіжіших російських розробок у сімействі безпілотників Елерон.

Елерон Т-16 посадили за допомогою звичайної антидронової гармати.

Це перший підтверджений випадок нейтралізації БПЛА Елерон українськими військами.

ДОВІДКА. Елерон – комплекс ближньої дії повітряної розвідки та спостереження з безпілотними літальними апаратами, розроблений російським підприємством ЕНІКС.

Читайте також: "Ми не можемо засипати фронт "Мавіками". Як Україні перемогти у війні дронів

Наталія Медведєва
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війнаБПЛАдрондержприкордонслужбаелерон
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