Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством в специальном видеообращении.

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"Наши предки верили, что в ночь на Рождество открываются небеса, и в это время сбываются мечты. Сегодня мечта у всех у нас одна. пусть в каждую семью придет согласие. В каждый дом – достаток. На украинскую землю – победа. А с ней – тысячелетний мир и процветание", – сказал президент.

Зеленский поздравил с Рождеством: У зла нет оружия сильнее брони, данной нам Богом – видео

Сергій Бережний

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