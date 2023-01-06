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"Победа, мир, процветание": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 19:12
Владимир Зеленский (Фото - скриншот из видео)
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Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством в  специальном видеообращении.

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"Наши предки верили, что в ночь на Рождество открываются небеса, и в это время сбываются мечты. Сегодня мечта у всех у нас одна. пусть в каждую семью придет согласие. В каждый дом – достаток. На украинскую землю – победа. А с ней – тысячелетний мир и процветание", – сказал президент.

Зеленский поздравил с Рождеством: У зла нет оружия сильнее брони, данной нам Богом – видео

Сергій Бережний
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Владимир Зеленский рождество видеообращение
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