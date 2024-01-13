В российском поселке Шушары под Санкт-Петербургом вспыхнул склад онлайн-магазина Wildberries, Telegram-каналы врага публикуют соответствующие фото и видео. На данный момент площадь возгорания распространилась до 75 000 квадратных метров, что сопоставимо с футбольным полем.

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Огонь вспыхнул в момент, когда менялась ночная и дневная смена. В момент возгорания на складе было минимум 1000 человек. По информации Telegram-канала SHOT, известно о пострадавших, получивших "серьезные ожоги тела".

Ряд других российских ресурсов со ссылкой на очевидцев и МЧСников отмечает, что пожар продолжает распространяться "с огромной скоростью" и "подходит к стоянке грузовиков".

SHOT и топ-пропагандистские росСМИ добавляют, что "нельзя исключать поджог". Якобы за неделю до пожара на складе несколько раз срабатывала пожарная сигнализация – каждый раз срабатывание было ложным.

Поэтому когда она сработала 13 января, сотрудники сначала решили, что это опять ложная тревога.

Россияне называют склад "несчастным", поскольку 10 января у здания произошла "массовая драка", а после этого там якобы проводились "рейды силовиков".

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

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