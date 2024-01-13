У російському селищі Шушари під Санкт-Петербургом спалахнув склад онлайн-магазину Wildberries, Telegram-канали ворога публікують відповідні фото та відео. Станом на зараз площа загоряння розповсюдилась до 75 000 квадратних метрів, що зіставно футбольному полю.

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Вогонь спалахнув у момент, коли змінювалася нічна та денна зміни. У момент загоряння на складі було щонайменше 1000 осіб. За інформацією Telegram-каналу SHOT, відомо про постраждалих, які отримали "серйозні опіки тіла".

Низка інших російських ресурсів з посиланням на очевидців та МНСників зазначає, що пожежа і далі розповсюджується "з величезною швидкістю" та вже "підходить до стоянки вантажівок".

SHOT та топпропагандистські росЗМІ додають, що "не можна виключати підпал". Нібито за тиждень до пожежі на складі кілька разів спрацьовувала пожежна сигналізація – щоразу спрацьовування було хибним.

Тому, коли вона спрацювала 13 січня, співробітники спочатку вирішили, що це знову хибна тривога.

Росіяни називають склад "нещасливим", оскільки 10 січня біля будівлі сталась "масова бійка", а після цього там нібито проводили "рейди силовики".

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

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