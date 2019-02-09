Пограничники РФ беспричинно не пускают авто украинцев: видео ГПСУ

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На границе с Россией разворачивают автомобили с объемом двигателя свыше 2 л

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Российские пограничники безосновательно отказывают украинцам во въезде в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Украинская сторона отмечает, что это нарушение права человека на свободное передвижение. Также работники пограничной службы ФСБ РФ записывают все на видео и заставляют украинцев граждан говорить, что возвращаются в Украину по собственному желанию.

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Сказано, что в течение последних трех дней через российский пункт пропуска Нехотеевка (напротив пункта пропуска Гоптовка в Харьковской области) пограничники РФ отказали во въезде в РФ около 100 украинцам.

"Российские пограничники не объясняют причин непропуска или ссылаются на мифический указ о запрете въезда на территорию России автомобилей с большим объемом двигателя таких, как Toyota-Prado, Volkswagen-Passat и других", - сказали в ГПСУ, отметив. что объем двигателя этих автомобилей более 2 литров.

ГПСУ призывает граждан Украины по возможности отказаться от поездок в РФ, "поскольку кроме безосновательных возвратов не исключено влияние на наших граждан российскими спецслужбами".

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Теги: Россия, граница, пограничники, гпсу, въезд в рф
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