В Минобороны посчитали батальоны РФ у украинской границы

Фото: EPA

Россия продолжает наращивать свои военные силы на границе с Украиной. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на начальника Управления коммуникаций и прессы Минобороны Украины Алексея Чернобая.

По его словам, сейчас у украинской границы командование РФ разместило по меньшей мере 28 батальонных тактических групп.

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"Их количество может быть в короткие сроки увеличено за счет оперативной переброски батальонных тактических групп из других военных округов", - заявил также Чернобай.

Кроме того, добавляет Чернобай, все российские военные соединения "на 100% укомплектованы контрактниками и оснащены современной военной техникой".

Ранее командующий объединенных сил в Донбассе Сергей Наев отметил, что есть "ключевые признаки того, что россияне готовят полномасштабную агрессию против Украины".

Тем не менее, по его словам, Украина готова к возможному нападению России.