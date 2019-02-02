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02.02.2019, 16:28

В Минобороны посчитали батальоны РФ у украинской границы

В Минобороны посчитали батальоны РФ у украинской границы - Фото
Фото: EPA

Все они "на 100% укомплектованы контрактниками и оснащены современной военной техникой", говорят в ведомстве

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Россия продолжает наращивать свои военные силы на границе с Украиной. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на начальника Управления коммуникаций и прессы Минобороны Украины Алексея Чернобая.

По его словам, сейчас у украинской границы командование РФ разместило по меньшей мере 28 батальонных тактических групп.

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"Их количество может быть в короткие сроки увеличено за счет оперативной переброски батальонных тактических групп из других военных округов", - заявил также Чернобай.

Кроме того, добавляет Чернобай, все российские военные соединения "на 100% укомплектованы контрактниками и оснащены современной военной техникой".

Ранее командующий объединенных сил в Донбассе Сергей Наев отметил, что есть "ключевые признаки того, что россияне готовят полномасштабную агрессию против Украины".

Тем не менее, по его словам, Украина готова к возможному нападению России.

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Теги: Россия, война, Донбасс, вс рф, батальон
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