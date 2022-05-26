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Пожары, разрушения и погибшие: видео последствий сегодняшнего обстрела Харькова видео

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 20:14
Скриншот из видеозаписи
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Сегодня, 26 мая, российские оккупанты обстреляли Харьков, в результате чего есть погибшие и раненые. Суспільне показало видео последствий обстрелов.

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Войска РФ обстреляли северные районы города — Павлово Поле и Алексеевку. В результате обстрела семь человек погибли, 17 человек получили ранения.

На опубликованных кадрах показаны разрушения в результате вражеского обстрела,  тела погибших на улицах Харькова и оказание первой помощи раненым.

"Враг снова коварно терроризирует гражданское население. Еще раз прошу всех без необходимости не находиться на улицах. Прислушиваться к сигналам тревоги и находиться при таких сигналах в укрытиях. Расслабляться еще очень рано", – обратился глава Харьковской ОГА Олег Синегубов к местным жителям.

  • По данным Генштаба, на Харьковском направлении россияне основные усилия сосредотачивают на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения ВСУ, а также обстреливают позиции украинских войск.
Оксана Житнюк
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