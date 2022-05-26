Наступления на Донбассе и "свежий" танковый батальон РФ под Запорожьем: сводка Генштаба
Оккупанты стянули на Запорожское направление танковый батальон, а на Донбассе вели наступательные действия сразу на нескольких направлениях, где частично имели успех. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.
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По данным Генштаба, на Запорожском направлении группировка противника усилена танковым батальоном на танках Т-62.
На Харьковском и Славянском направлениях противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения ВСУ, обстреливает украинские позиции. Также россияне провели дистанционное минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений украинских войск.
При поддержке артиллерии враг вел наступление в направлении Богородичного, успеха не имел, отошел на занятые ранее позиции.
На Донецком направлении войска РФ продолжают обстрелы подразделений ВСУ, наносят ракетные удары, ведут разведку, наращивают авиационную поддержку, осуществляют перегруппировку войск и подтягивают резервы.
На Лиманском направлении противник сосредотачивал усилия на огневом поражении украинских подразделений в районах Озерного и южнее Лимана.
На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлениях населенных пунктов Северодонецк и Боровское. Успехов нет. В направлении населенного пункта Устиновка россияне имеют частичный успех. Чтобы помешать маневрам ВСУ, оккупанты наносят удары по мостовым переправам.
На Бахмутском направлении оккупанты ведут наступление в направлениях Камышевахи, Ныркового, Берестового и Белогоровки. Безуспешно – понесли потери и отошли. В направлениях Покровского и Клинового россияне имеют частичный успех, захватили Медную Руду.
На Авдеевском направлении враг безуспешно пытался возобновить наступление.
На других направлениях оккупанты активных наступательных действий не проводили, ведут воздушную разведку и обстреливают позиции украинских войск.
На территории Белгородской и Воронежской областей россияне продолжают подготовку резервов, пополняют запасы с целью дальнейшего возобновления наступления.
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