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Наступления на Донбассе и "свежий" танковый батальон РФ под Запорожьем: сводка Генштаба

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26.05.2022, 19:40
Наступления на Донбассе и
Уничтоженный российский танк в Украине (фото - SERGEY KOZLOV, ЕРА)

Оккупанты стянули на Запорожское направление танковый батальон, а на Донбассе вели наступательные действия сразу на нескольких направлениях, где частично имели успех. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

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По данным Генштаба, на Запорожском направлении группировка противника усилена танковым батальоном на танках Т-62.

На Харьковском и Славянском направлениях противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения ВСУ, обстреливает украинские позиции. Также россияне провели дистанционное минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений украинских войск.

При поддержке артиллерии враг вел наступление в направлении Богородичного, успеха не имел, отошел на занятые ранее позиции.

На Донецком направлении войска РФ продолжают обстрелы подразделений ВСУ, наносят ракетные удары, ведут разведку, наращивают авиационную поддержку, осуществляют перегруппировку войск и подтягивают резервы.

На Лиманском направлении противник сосредотачивал усилия на огневом поражении украинских подразделений в районах Озерного и южнее Лимана.

На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлениях населенных пунктов Северодонецк и Боровское. Успехов нет. В направлении населенного пункта Устиновка россияне имеют частичный успех. Чтобы помешать маневрам ВСУ, оккупанты наносят удары по мостовым переправам.

На Бахмутском направлении оккупанты ведут наступление в направлениях Камышевахи, Ныркового, Берестового и Белогоровки. Безуспешно – понесли потери и отошли. В направлениях Покровского и Клинового россияне имеют частичный успех, захватили Медную Руду.

На Авдеевском направлении враг безуспешно пытался возобновить наступление.

На других направлениях оккупанты активных наступательных действий не проводили, ведут воздушную разведку и обстреливают позиции украинских войск.

На территории Белгородской и Воронежской областей россияне продолжают подготовку резервов, пополняют запасы с целью дальнейшего возобновления наступления.

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Оксана Житнюк
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