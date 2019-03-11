Полиция показала "спонсоров" кандидата Тимошенко: видео

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Людям предлагали подписать фиктивные договора

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Полиция обнародовала видеозапись показаний лиц, которые якобы предоставили средства для наполнения денежного залога кандидата в президенты Юрия Тимошенко.

Людям предлагали подписать фиктивные договора. Отдельным из них предлагали за это деньги, сообщают в полиции.

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Сегодня полиция сообщила детали уголовного дела о возможном обмане избирателей путем фиктивного предоставления средств 12 гражданами Украины кандидату в президенты Юрию Тимошенко, которые были внесены в качестве залога в ЦИК.

В частности, на обнародованном видео женщина, которая представилась поваром ресторана, рассказала, что видела Юрия Тимошенко, когда тот приезжал обедать. На вопрос, знает ли она, что на сайте НАПК обнародованы фамилии тех, кто перечислил более миллиона гривень залога за Тимошенко, и в том числе ее фамилия, женщина сказала: "Нам дали бумажки, мы и подписали".

По ее словам, документы с ее смены подписали четверо человек, и каждому пообещали по 200 гривень, но еще не выплатили. Она уточнила, что руководители, просившие подписать договор, им не угрожали, однако обещали, что ничего плохого им за это не будет.

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Теги: выборы, видео, юрий тимошенко, спонсор
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